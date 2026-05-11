NASCAR Shane van Gisbergen non sbaglia a Watkins Glen

Durante la gara a Watkins Glen nella NASCAR Cup Series, Shane van Gisbergen ha mantenuto il suo vantaggio dall'inizio alla fine, confermando la sua supremazia sul circuito. Il pilota neozelandese ha adottato una strategia alternativa rispetto agli avversari, riuscendo a controllare la competizione senza errori. La sua prestazione ha permesso di ottenere una vittoria netta, senza che ci siano stati cambi di leadership durante la corsa.

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Shane van Gisbergen si conferma imbattibile a Watkins Glen nella NASCAR Cup Series. Il neozelandese rispetta il pronostico della vigilia dominando la scena dal primo all’ultimo giro, semplicemente superiore alla concorrenza grazie anche ad una strategia alternativa. La superiorità della Chevy Camaro #97 Trackhouse Racing è stata disarmante durante l’intera competizione. L’ex stella del Repco Supercars Championship ha gestito alla perfezione le gomme, abile nel finale a superare uno dopo l’altro i rivali senza il minimo problema. ‘SVG’ ottiene il 7mo successo in carriera nella NASCAR Cup Series e diventa il pilota non statunitense con più gioie nella serie.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Shane van Gisbergen non sbaglia a Watkins Glen ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jesse Love misses the final turn, Connor Zilisch wins third straight O’Reilly race at Watkins Glen Notizie correlate NASCAR a Watkins Glen: sfida tra fango e pioggia per Van Gisbergen? Domande chiave Come influenzerà il fango sulle sospensioni la strategia di Van Gisbergen? Chi riuscirà a battere Tyler Reddick sul circuito... NASCAR, COTA: chi batterà Shane van Gisbergen?Archiviate le prime due corse su ovale, la NASCAR Cup Series si sposta in Texas per una nuova edizione dell’EchoPark Grand Prix presso il Circuit of... Argomenti più discussi: NASCAR, nuova collocazione a maggio per l’evento del Glen; NASCAR | O’Reilly Auto Parts Series, Watkins Glen 2026: vittoria col brivido per Zilisch!; NASCAR, Elliott non sbaglia e vince in Texas; NASCAR a Watkins Glen | sfida tra fango e pioggia per Van Gisbergen.