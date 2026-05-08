NASCAR a Watkins Glen | sfida tra fango e pioggia per Van Gisbergen

A Watkins Glen si è disputata una gara di NASCAR caratterizzata da condizioni di pioggia e fango. La pista umida ha messo alla prova le sospensioni delle vetture e la strategia dei piloti. Tra questi, Van Gisbergen ha affrontato le sfide del tracciato bagnato, cercando di mantenere il passo. Reddick ha invece tentato di sfruttare le condizioni per superare gli avversari sul circuito bagnato.

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? Domande chiave Come influenzerà il fango sulle sospensioni la strategia di Van Gisbergen?. Chi riuscirà a battere Tyler Reddick sul circuito stradale bagnato?. Quali rischi tecnici correranno i piloti impegnati in tre categorie diverse?. Come cambierà l'assetto delle vetture con le temperature sotto i 60 gradi?.? In Breve Programma dal 8 al 10 maggio con gare ARCA, Truck e Cup Series.. Piloti Chastain, Zilisch e Hocevar affrontano gare multi-categoria nel weekend.. Katherine Legge debutta con la Chevrolet numero 78 di Live Fast Motorsports.. Gara Cup domenica 10 maggio da 100 giri suddivisi in tre stage.. Il weekend sportivo a Watkins Glen inizia venerdì 8 maggio 2026 con le sessioni di prova della NASCAR Craftsman Truck Series, in un contesto climatico caratterizzato da piogge intermittenti e temperature rigide.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASCAR a Watkins Glen: sfida tra fango e pioggia per Van Gisbergen Notizie correlate NASCAR Cup: Katherine Legge torna al comando a Watkins Glen?? Cosa scoprirai Come potrà la specializzazione stradale di Legge aiutare la Live Fast Motorsports? Perché il team ha scelto proprio lei per Watkins... NASCAR, COTA: chi batterà Shane van Gisbergen?Archiviate le prime due corse su ovale, la NASCAR Cup Series si sposta in Texas per una nuova edizione dell’EchoPark Grand Prix presso il Circuit of... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: NASCAR, Elliott concede il bis in Texas; NASCAR, Elliott non sbaglia e vince in Texas; La F1 a Miami e la NASCAR in Texas: una sfida senza timore; Dalla Norvegia al Sudafrica in 28 giorni col fuoristrada: è record. NASCAR to return in September 2027 at Watkins Glen InternationalThe NASCAR races at Watkins Glen International are moving back to late summer in 2027. WGI President Dawn Burlew announced on Thursday, May 7, that the 2027 NASCAR race ... mytwintiers.com Watkins Glen shifts NASCAR race weekend to September date in 2027One of the first pieces of the 2027 NASCAR schedule took shape Thursday, with Watkins Glen International announcing that its race weekend will move to September next year. Watkins Glen track president ... sports.yahoo.com Il programma sintetico del Watkins Glen: Venerdì ARCA: FP, Q e gara (19:30; FS2) Truck: FP, Q e gara (22:30; @P300it x @RecastTV, FS1) Sabato OAP: FP, Q e gara (22:00; @P300it x @RecastTV, CW) Cup: FP e Q Domenica Cup: gara (21:00; @P300it x @ x.com Tecnomodel Ferrari 312B3-73 A. Merzario Watkins Glen GP 1973 1/18 con pilota . INFO E PREZZI https://pitstopmodel.com/articolo/TMD18412D . . #modellismo #modellismostatico #modellismostaticoitaliano #pitstopmodelscalemodelcars #pitstopmodel #pi - facebook.com facebook