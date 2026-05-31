In NASCAR a Nashville, Allgaier ha superato Crews con una rimonta dalla quinta posizione dopo il pit stop. Durante la corsa, un guasto tecnico a Jesse Love ha influenzato gli sviluppi della gara, modificando le posizioni in classifica. Allgaier ha sfruttato le opportunità per risalire e conquistare la vittoria. La gara si è conclusa con un sorpasso decisivo di Allgaier su Crews, dopo una fase di recupero.

? Punti chiave Come ha fatto Allgaier a risalire dalla quinta posizione dopo il pit stop?. Perché il guasto tecnico di Jesse Love ha cambiato le sorti della gara?. Cosa ha spinto Brent Crews a tentare il contatto fisico con Allgaier?. Come influirà questo distacco di 179 punti sulla lotta per il titolo?.? In Breve Allgaier consolida il primato in campionato con 179 punti di vantaggio su Jesse Love.. William Sawalich e Sam Mayer completano il podio al terzo e quarto posto.. Il debuttante Brent Crews arriva secondo dopo un duello durato cinque giri consecutivi.. Jesse Love perde il comando per un guasto ai perni della ruota.. Justin Allgaier domina Nashville con una rimonta magistrale dopo il duello con Brent Crews. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NASCAR a Nashville: Allgaier travolge Crews con una rimonta epica

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