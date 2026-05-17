NASCAR a Dover | Corey Day travolge Allgaier con un sorpasso fulmineo

Durante una gara a Dover, Corey Day ha sorpassato Allgaier con un movimento rapido e deciso, riuscendo a superarlo con soli quattro giri rimanenti. Allgaier ha mostrato un momento di esitazione tra Lothian e la linea ideale, lasciando spazio a Day che ha approfittato della situazione. La manovra di Day è avvenuta in modo fulmineo, sorprendendo gli altri concorrenti e portandolo davanti a Allgaier nel finale della competizione.

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? Domande chiave Come ha fatto Corey Day a colpire Allgaier con soli quattro giri?. Perché l'esitazione di Allgaier tra Lothian e la linea ideale ha favorito Day?. Chi sono i piloti rimasti coinvolti nella violenta reazione a catena iniziale?. Quali errori tecnici hanno stravolto la gerarchia in pista durante le bandiere gialle?.? In Breve Incidenti di Brent Crews, Jeb Burton e Parker Retzlaff hanno causato diverse bandiere gialle.. Sam Mayer e William Sawalich completano il podio dopo il sorpasso di Day.. Ross Chastain ha dominato la prima fase della gara dopo la pole position.. Allgaier ha dovuto rientrare ai box per controllare un'anomalia alla ruota. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASCAR a Dover: Corey Day travolge Allgaier con un sorpasso fulmineo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento BJK Cup: l’Italia travolge il Giappone con un 3-0 netto e fulmineoL’Italia consolida la propria supremazia nel tennis femminile ottenendo una vittoria schiacciante sul Giappone per 3-0, un successo che permette alle... Caos a Talladega: Corey Day trionfa tra gli scontri finali? Cosa sapere Corey Day vince la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series a Talladega Superspeedway. Day outruns Allgaier in final O'Reilly Series laps at DoverDay took the lead from veteran Justin Allgaier with four laps remaining to claim his second career NASCAR O’Reilly Auto Parts Series victory Saturday in the BetRivers 200 in his first Dover Motor ... racer.com Corey Day passes Justin Allgaier late to win NASCAR O'Reilly Series race at DoverWith his mentor, Kyle Larson, watching atop his pit box, Corey Day mounted a furious charge and passed Justin Allgaier in the closing laps of Saturday's BetRivers 200 at Dover Motor Speedway to earn ... msn.com