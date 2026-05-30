Potapova ha vinto il match contro Gauff con una rimonta dal primo set. Dopo aver perso il primo set, ha conquistato tre set consecutivi, con un punteggio di 4-6, 6-2, 6-4. Gauff ha subito un calo nel servizio durante i turni decisivi, permettendo a Potapova di approfittarne. La giocatrice russa ha mantenuto la concentrazione, ribaltando il risultato in sua favore.

? Domande chiave Come ha fatto Potapova a ribaltare il match dopo il primo set?. Perché il servizio di Gauff è crollato nei momenti decisivi?. Chi dovrà affrontare la nuova sorpresa del tabellone parigino?. Quali sono le probabilità di vittoria per Sabalenka contro Osaka?.? In Breve Sabalenka batte Kasatkina 6-0 7-6 e affronterà Osaka negli ottavi di finale.. Osaka supera Jovic 7-6 6-7 6-4 dopo una lotta estenuante sulla terra.. Diane Parry elimina la sesta testa di serie Anisimova con 6-3 4-6 7-6.. Chwalinska batte Sakkari 1-6 6-3 6-2 e scala la top 100 mondiale.. Il crollo di Gauff al Roland Garros: Potapova impone la sua grinta e chiude la difesa del titolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros: Potapova travolge Gauff in una rimonta epica

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