Un uomo di 27 anni con precedenti è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli dopo aver tentato di rapinare un passante in Piazza Garibaldi. Gli agenti sono intervenuti su richiesta della vittima, che aveva urlato per chiedere aiuto. Il sospetto, irregolare sul territorio nazionale, è stato immediatamente fermato e portato in commissariato.

L’intervento degli agenti dopo le urla della vittima: bloccato un 27enne con precedenti, irregolare sul territorio nazionale. Un 27enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli con l’accusa di tentata rapina aggravata. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì in Piazza Garibaldi, all’angolo con Piazza Mancini, una delle aree più frequentate della città. Secondo quanto comunicato dalla Questura di Napoli, gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di controllo del territorio, stavano transitando nella zona quando hanno udito le urla di un uomo. I poliziotti sono intervenuti immediatamente e sono stati avvicinati dalla vittima, visibilmente agitata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, tenta di rapinare un uomo in Piazza Garibaldi: arrestato dalla Polizia di Stato

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