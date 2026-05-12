Via Garibaldi | Tenta di rapinare un bar armato di bastone e poi prende a bottigliate un uomo | arrestato

Nella mattinata di lunedì 11 maggio, un uomo di nazionalità tunisina ha tentato di rapinare un bar in via Garibaldi armato di bastone, poi ha aggredito un uomo con delle bottiglie. La scena ha provocato il panico tra i residenti e ha richiesto l’intervento della polizia. L’uomo è stato poi arrestato sul posto dalle forze dell’ordine. La vicenda ha coinvolto anche le vie vicine, creando scompiglio nel quartiere.

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Panico nella mattinata ieri lunedì 11 maggio tra via Garibaldi e via Giordano Bruno. Un uomo, infatti, di nazionalità tunisina, ha creato scompiglio in tutto il quartiere rendendo necessario l’intervento della polizia. Prima, armato di bastone, ha fatto irruzione in un bar intimando al titolare.🔗 Leggi su Livornotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Minaccia i clienti di un locale armato di bastone: 38enne arrestatoQuello di ieri, mercoledì 6 maggio, è stato un pomeriggio di caos in via Indipendenza, nel pieno centro di Bologna. Leggi anche: Bologna, tenta di rapinare un poliziotto fuori servizio in via Clavature: arrestato 17enne Argomenti più discussi: Via Falck e via Garibaldi: modifiche temporanee a viabilità e sosta per lavori di riqualificazione; Giornata dell'Europa: oggi le celebrazioni tra Palazzo Tursi e via Garibaldi; Via Garibaldi | Tenta di rapinare un bar armato di bastone e poi prende a bottigliate un uomo: arrestato; Rietinfiore2026: da venerdì 8 a domenica 10 maggio chiuse al traffico via Garibaldi, via Cintia, via Vincenti Mareri, via Vittori e le piazze Vittorio Emanuele e C. Battisti. Il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati delle Marche ha incontrato gli studenti dell'Istituto Garibaldi di Macerata Premiato lo studente Andrea Chiarelli, secondo posto alla Gara Nazionale di Agraria agrotecnici.it/news/agrotecni x.com Apre la Casa di Comunità in via Garibaldi: prelievi, vaccinazioni e tanti serviziDa martedì 31 marzo è operativa a Bergamo la nuova Casa di Comunità in via Garibaldi 13/15. I lavori per la ristrutturazione del Padiglione Daina dell’edificio «Matteo Rota» di proprietà dell’Asst ... ecodibergamo.it