Via Garibaldi | Tenta di rapinare un bar armato di bastone e poi prende a bottigliate un uomo | arrestato
Nella mattinata di lunedì 11 maggio, un uomo di nazionalità tunisina ha tentato di rapinare un bar in via Garibaldi armato di bastone, poi ha aggredito un uomo con delle bottiglie. La scena ha provocato il panico tra i residenti e ha richiesto l’intervento della polizia. L’uomo è stato poi arrestato sul posto dalle forze dell’ordine. La vicenda ha coinvolto anche le vie vicine, creando scompiglio nel quartiere.
Panico nella mattinata ieri lunedì 11 maggio tra via Garibaldi e via Giordano Bruno. Un uomo, infatti, di nazionalità tunisina, ha creato scompiglio in tutto il quartiere rendendo necessario l’intervento della polizia. Prima, armato di bastone, ha fatto irruzione in un bar intimando al titolare.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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