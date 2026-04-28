Corso Umberto I | evade dai domiciliari e tenta di rapinare una donna Arrestato dalla Polizia di Stato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di rapinare una donna in Corso Umberto I. Prima dell’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo aveva evaso dai domiciliari e aveva strattonato la vittima per sottrarle la borsa. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di fermarlo prima che riuscisse a portare a termine il tentativo di furto.

Tentata rapina in Corso Umberto I: 35enne arrestato dalla Polizia dopo aver strattonato una donna per rubarle la borsa. L’uomo era inoltre ai domiciliari ed è accusato anche di evasione.. Nel pomeriggio di domenica, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne cittadino straniero per tentata rapina ed evasione. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in Corso Umberto I, hanno notato il predetto intento a strattonare una donna cercando di sottrarle la borsa. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Corso Umberto I: evade dai domiciliari e tenta di rapinare una donna. Arrestato dalla Polizia di Stato. Notizie correlate Evade dai domiciliari per rapinare una donna in treno: arrestato 19enneEvade dai domiciliari e tenta di strappare una collana d'oro a una donna sul treno insieme a un complice. Ercolano, evade dai domiciliari: 23enne arrestato dalla Polizia di StatoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Una raccolta di contenuti Si parla di: Furto in corsia al Policlinico Umberto I, derubato un paziente in cardiologia. Donne nel mirino dei rapinatori sul corso Umberto: due arresti in poche oreMalviventi in azione sul corso Umberto I, presi di mira soprattutto i turisti. Nello scorso pomeriggio, la polizia ha tratto in arresto un 23enne cittadino straniero, irregolare sul Territorio Naziona ... napolitoday.it Napoli, donna rapinata in corso Umberto I: arrestato un 48ennePiù nel dettaglio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un pattugliamento in corso Umberto I, hanno notato un uomo darsi alla fuga dopo aver strappato il cellulare dalle mani di una ... ilmattino.it