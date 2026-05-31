De Bruyne è entrato nel Napoli con l’obiettivo di sostituire il tecnico Massimiliano Allegri, non quello di Antonio Conte. La scelta è stata fatta per motivi legati alle esigenze della squadra e alle scelte strategiche della società. La decisione di portarlo al club è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli su eventuali trattative o altri nomi coinvolti.

De Bruyne è arrivato al Napoli per un motivo: il belga era stato preso per Massimiliano Allegri, non per Antonio Conte. Lo rivela ‘La Repubblica’, svelando così il retroscena di un’operazione di mercato costruita su presupposti tattico-manageriali che hanno poi cambiato rotta. De Bruyne e Conte: il feeling mai scattato. Al Training Center di Castel Volturno il verdetto è stato negli ultimi giorni chiaro. Tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte il rapporto non è mai decollato. I dubbi sulla compatibilità tattica non erano voci da corridoio, ma situazioni radicate nell’ambiente azzurro. La società aveva costruito l’affare pensando a un cambio in panchina, immaginando che il centrocampista avrebbe giocato sotto le direttive di un altro tecnico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli: spunta un retroscena clamoroso per De Bruyne, i dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, alla ricerca del vero Kevin De Bruyne: i numeri della stagione

Notizie e thread social correlati

Clamoroso De Bruyne, attacco netto a Conte e apertura all’addio al Napoli: cosa ha dettoKevin De Bruyne ha dichiarato in un'intervista che non si sente soddisfatto della gestione tecnica, facendo riferimenti diretti a Antonio Conte.

Prima sfida di Allegri a Napoli: convincere De Bruyne a restare dopo l'attacco a Conte. I retroscenaDurante la prima partita di Allegri a Napoli, il tecnico ha incontrato la possibilità di convincere De Bruyne a rimanere in squadra.

Temi più discussi: Napoli, Conte credeva nella rimonta: spunta la tabella scudetto; Belen Rodriguez, dopo il ricovero è in una zona protetta. E spunta il retroscena sul pesante no di Mediaset; Perché Teo Mammucari era assente a Domenica In: Nervosismo dopo un no ricevuto dalla Rai; Caos Sampdoria, è scontro totale: spunta un clamoroso retroscena sui dissapori tra Walker e Mancini.

#Milan , inizia il fuggi fuggi: #Rabiot può seguire #Allegri al #Napoli , spunta un retroscena sulla madre Veronique calciomercato.com/liste/milan-do… x.com

Allegri-Napoli, retroscena Di Marzio: C'era già un accordo prima di Milan-CagliariDopo esser stato esonerato dal Milan pochi giorni fa, Massimiliano Allegri resterà in Serie A e sarà il nuovo allenatore del Napoli ... msn.com

Clamoroso Di Marzio: Allegri aveva un accordo col Napoli prima dell'ultima giornata di campionatoIl giornalista ha rivelato i retroscena dell'arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli e spunta un accordo prima del Cagliari ... tuttojuve.com