Clamoroso De Bruyne attacco netto a Conte e apertura all’addio al Napoli | cosa ha detto

Da spazionapoli.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kevin De Bruyne ha dichiarato in un'intervista che non si sente soddisfatto della gestione tecnica, facendo riferimenti diretti a Antonio Conte. Ha anche detto che il suo futuro al Napoli dipenderà dal tipo di gioco che il club deciderà di adottare. Le sue parole sono state chiare e dirette, senza giri di parole, e hanno suscitato molte discussioni tra tifosi e analisti.

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Kevin De Bruyne ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Nieuwsblad in cui ha espresso critiche nei confronti della gestione di Antonio Conte e avanzato dubbi sul suo futuro al Napoli, affermando che questo dipenderà dallo stile di gioco che il club sceglierà di sposare. De Bruyne contro Conte: “Mai nel mio ruolo”. Le parole di Kevin De Bruyne dal Belgio fanno rumore. Intervistato da Niuwsblad, il belga ha analizato il suo primo anno a Napoli non risparmiando stoccate nei confronti dell’oramai ex allenatore azzurro: “In realtà penso di aver giocato piuttosto bene all’inizio della stagione e anche dopo il mio ritorno ero a un buon livello. Naturalmente per me è stato difficile perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, e non possiamo ignorarlo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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