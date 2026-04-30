Con l’eventuale arrivo di Sarri sulla panchina del Napoli, si ipotizzano cambiamenti significativi nel club. In caso di partenza dell’attuale allenatore, si parla di un possibile ritorno di un ex tecnico. Le decisioni dell’amministratore delegato potrebbero portare a scelte mirate a ridurre i costi, con effetti sulla rosa e sulla strategia di mercato. La situazione si sviluppa in un contesto di possibili variazioni tecniche e societarie.

In caso di addio di Antonio Conte sulla panchina azzurra, il ritorno di Maurizio Sarri al Napoli resta un’opzione molto concreta. Come scrive sulle colonne odierne il quotidiano La Repubblica, De Laurentiis vorrebbe abbassare i costi dopo il biennio contiano, che ha visto esborsi da capogiro sul mercato e ingaggi lievitati soprattutto per lo staff. Adesso, il patron azzurro vorrebbe mettere in pratica, secondo il quotidiano, una “rivoluzione” sotto il segno dell’austerity. La linea decisa dal presidente è dettata dal bilancio, che potrebbe chiudere quest’anno con un passivo di circa 20mln di euro. Zerbin: “Il Napoli è una famiglia. Spalletti ha fatto una cosa per me: vi dico” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Con Sarri al Napoli può partire una rivoluzione low cost

SARRI CONFERENZA POST NAPOLI LAZIO:ABBIAMO FATTO UNA GRANDE PARTITA SONO ORGOGLIOSO...

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Maurizio #Sarri è un nome in evidenza in una ristrettissima lista del #Napoli se dovesse finire il rapporto con #Conte (il “se” va tenuto). #Maresca non è obiettivo fin qui concreto, mentre il #ManchesterCity lo considera e sarebbe un possibile erede di Guardiol x.com