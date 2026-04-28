Frattesi torna di moda a Napoli potrebbe essere il sostituto di Anguissa

Il centrocampista francese, attualmente in forza alla squadra partenopea, sembra essere sul mercato e potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. Secondo le ultime notizie provenienti dal settore, il suo eventuale sostituto sarebbe un calciatore italiano che ha recentemente riacceso l’interesse dei tifosi napoletani. Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha recentemente aggiornato sui piani futuri del giocatore e sulle possibili alternative per la rosa.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Frank Zambo Anguissa, sempre più lontano da Napoli. Il contratto del camerunense scade nel 2027 e gli azzurri vorrebbero iniziare a svecchiare la rosa dalla prossima estate. Per questo motivo, torna di moda un vecchio pallino del Napoli, ovvero Davide Frattesi dell’Inter, già accostato lo scorso anno agli azzurri. Anguissa andrà via dal Napoli? Spunta il nome del possibile sostituto. Romano ha spiegato: “ Frattesi è un possibile obiettivo in entrata, perché piace molto alla dirigenza del Napoli, ma c’è un calciatore che a centrocampo può salutare: Anguissa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Frattesi torna di moda a Napoli, potrebbe essere il sostituto di Anguissa Notizie correlate Napoli, Anguissa si allena regolarmente: potrebbe essere convocato per Verona (Di Marzio)Nell'ultimo allenamento sostenuto dalla squadra di Conte sono arrivate buone notizie: Anguissa ha lavorato sollecitando la schiena, ricevendo... Napoli, il sostituto di Zambo Anguissa può arrivare dal mercato degli svincolati?Il mercato di gennaio si è chiuso lasciando dietro di sé, come sempre, una lunga lista di calciatori rimasti senza squadra. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mercato Roma, torna di moda il nome di Frattesi: Inter pronta ad ascoltare proposte; Frenata tra Atletico Madrid e Atalanta per Ederson: Inter in agguato, svelata la richiesta della Dea; Chiara Frattesi cambia look per l'estate: biondo platino estremo che fa tendenza; Geolier e Chiara Frattesi, lite in famiglia: lacrime a tavola e tensione alle stelle, neanche i genitori calmano gli animi. Mercato Inter, riecco Curtis Jones: il centrocampista del Liverpool torna di moda, in estate può partire l’assalto decisivoMercato Inter, riecco Curtis Jones: il centrocampista del Liverpool torna di moda, in estate può partire l’assalto decisivo ... calcionews24.com Inter, la Reds passion: Curtis Jones torna di moda e c'è un intreccio con FrattesiL’ arrivo ormai imminente della primavera coinciderà in casa Inter con le prime mosse concrete in vista del futuro. La dolorosa e prematura eliminazione dall’Europa dà comunque già in questo momento ... corrieredellosport.it Frattesi torna di moda a Napoli, potrebbe essere il sostituto di Anguissa Ne ha parlato Fabrizio Romano: "Frattesi piace molto alla dirigenza del Napoli. Anguissa continua ad avere estimatori in Turchia e fuori dall'Europa". Sarebbe il colpo giusto per gli azzurri - facebook.com facebook Il destino di Davide Frattesi sembra sempre più lontano dall’Inter. Secondo Il Messaggero, la Roma è pronta a tornare alla carica Ma sulle tracce del centrocampista c’è anche il Napoli, pronto a inserirsi nella corsa x.com