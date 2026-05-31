Napoli rivoluzione a centrocampo? L’annuncio arrivato è chiaro | c’entra Rabiot

Da spazionapoli.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli si prepara alla prossima stagione e potrebbe perdere due giocatori chiave del centrocampo. L’annuncio riguarda un possibile arrivo di Rabiot, che potrebbe sostituire uno dei due atleti in uscita. La società sta valutando le opzioni per rinforzare la linea mediana, mentre le trattative sono ancora in corso. Non sono stati comunicati i nomi degli altri giocatori coinvolti o dettagli sui trasferimenti.

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Il Napoli comincia a lavorare in vista della prossima stagione, con due perni del centrocampo che potrebbero salutare. A dare gli aggiornamenti sul loro futuro è stato Nico Schira sul proprio canale YouTube. Occhio anche a Rabiot. Lobotka non si muove: decisione ormai presa. Lo slovacco non lascerà Napoli. Secondo quanto riportato da Schira su YouTube, il centrocampista ha ricevuto numerose proposte dai club sauditi, ma la società partenopea ha già deciso di mantenerlo in rosa. Allegri lo considera il metronomo perfetto per il centrocampo azzurro, il profilo tattico che serve per costruire il gioco dal basso. Il Napoli non intende ascoltare offerte italiane. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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