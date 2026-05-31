Una ragazza di 22 anni proveniente da Pomigliano d’Arco è scomparsa e non si hanno più notizie di lei. I familiari hanno diffuso un appello urgente chiedendo informazioni sul suo eventuale ritrovamento. La giovane è stata vista l’ultima volta in zona non precisata. Non sono state rese note le circostanze della scomparsa o eventuali dettagli sul suo stato di salute. La polizia sta indagando sulla vicenda e raccoglie eventuali segnalazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un appello di emergenza è stato diffuso dai familiari di Immacolata Panico, 22enne originaria di Pomigliano d’Arco. Della giovane non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. È stata vista per l’ultima volta a Napoli, zona Centro Direzionale, intorno alle 10:00 di stamane. Questa la descrizione: altezza: circa 1,60 m, corporatura: esile, capelli: lunghi e castani, occhi: castani. Al momento della scomparsa indossava: top rosa, pantaloni lunghi beige, tacchi rosa. A chiunque abbia informazioni utili, o ritenga di averla vista, si chiede di contattare immediatamente il 112 oppure i familiari al numero 320 0213717. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, perse tracce di una 22enne: appello per ritrovarla

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