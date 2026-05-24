Fermato gruppo della Flotilla in Libia | perse le tracce di due italiani

Da today.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di attivisti della Flotilla è stato fermato a Sirte, in Libia. Due italiani del gruppo sono scomparsi dopo l’arresto. Le autorità locali hanno trattenuto i membri del gruppo, ma non ci sono aggiornamenti sulle loro condizioni o movimenti successivi. La scomparsa dei due italiani è stata confermata da fonti vicine ai partecipanti. La situazione resta irrisolta e senza ulteriori dettagli ufficiali.

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Un gruppo di attivista della Global sumud Flotilla è stato fermato a Sirte, in Libia, e ora si sono perse le loro tracce. Tra loro anche due italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. "Abbiamo perso i contatti con una decina di attivisti che a Sirte erano entrati nel territorio della Libia. 🔗 Leggi su Today.it

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