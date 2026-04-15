Napoli occhio a Spalletti | occhi puntati su un top azzurro

A Napoli, il nome di Lobotka torna a essere al centro delle voci di mercato, con la Juventus che ha tentato un sondaggio ma ha trovato un muro invalicabile. La società azzurra ha fatto sapere di aver chiuso ogni porta a eventuali trasferimenti nei prossimi anni, mantenendo il centrocampista nel proprio staff. La situazione, comunque, resta sotto stretta osservazione, mentre si attendono sviluppi futuri.

Lobotka nel mirino della Juventus: il Napoli ha costruito un muro che rende impossibile il trasferimento nei prossimi anni. Lobotka alla Juve: la clausola da 25 milioni blocca tutto. Luciano Spalletti, dopo l’accordo con la Juventus, ha iniziato a pianificare il mercato estivo insieme al direttore sportivo. Stanislav Lobotka rappresenta il primo obiettivo del tecnico bianconero, ma come rivela Sportmediaset, il centrocampista slovacco rimane un sogno praticamente irrealizzabile. Il contratto con il Napoli scade nel 2027 e contiene una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per l’estero. De Laurentiis non cederà mai un giocatore di questo livello a una rivale diretta in Serie A.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A

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