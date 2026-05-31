Napoli Max Allegri confermerà lo staff tecnico | ma potrebbe esserci una sorpresa

Massimiliano Allegri confermerà gran parte del suo staff tecnico al Napoli, secondo le ultime indiscrezioni. La decisione è stata comunicata, ma si valuta una possibile sorpresa tra i collaboratori. Il tecnico toscano si appresta a iniziare la sua nuova avventura, portando con sé membri dello staff delle sue esperienze recenti. Nessuna conferma ufficiale, ma le scelte sono in fase di definizione.

L’era di Massimiliano Allegri al Napoli è pronta a partire e, secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico toscano sarebbe intenzionato a portare con sé gran parte dello staff che lo ha accompagnato nelle sue esperienze più recenti. Una scelta che garantirebbe continuità nel lavoro quotidiano e permetterebbe di iniziare subito la preparazione estiva con metodi già collaudati. Proprio nelle ultime ore, però, una voce sta infiammando il web e alimentando i sogni dei tifosi azzurri. Si parla infatti della possibilità di vedere Marek Hamsik entrare a far parte dello staff tecnico del nuovo allenatore. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma l’ipotesi sta circolando con insistenza e viene accolta con grande entusiasmo dalla piazza partenopea. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RESMI MILAN Pecat Allegri, Ini Pelatih BarunyaDEAL Tonali Ke MUHaaland Tak Sabar Main Piala Dunia

Notizie e thread social correlati

Allegri al Napoli: spuntano i primi dettagli sul suo staff tecnicoMassimiliano Allegri ha scelto di portare a Napoli uno staff tecnico composto da collaboratori di lunga data.

Volley serie B maschile, il predecessore Visani potrebbe restare nello staff. Sorpresa, Forlì punta su coach Patrick BandiniIl club di volley maschile di serie B ha annunciato che il predecessore di quest’anno, Claudio Visani, potrebbe rimanere nello staff tecnico.

Temi più discussi: Napoli-Allegri, tutto fatto ma la firma slitta: Max vuole una buonuscita dal Milan. I dettagli; Allegri nuovo allenatore del Napoli dopo che De Laurentiis ha cambiato idea su Italiano: il retroscena; Bivio Allegri: la Champions col Milan e poi la seconda stella o il nuovo corteggiamento del Napoli di De Laurentiis; Il Napoli ha scelto Max Allegri per le prossime due stagioni: è già febbre azzurra.

Grandi cambiamenti sono nell'aria all'AC Milan- Gerry Cardinale commenta le partenze di Max Allegri e Giorgio Furlani, così come di Igli Tare, che è pronto a partire da settimane ormai. reddit

Buon mercoledì 27 maggio 2026 a partire dalla nostra quotidiana #rassegnastampa delle #primepagine dei #giornali sportivi nazionali ( #Gazzetta, #Tuttosport, #Corsport) #Calcioparlando #Milan #Cardinale #Allegri #Ibrahimovic #FuoriTutti #Juventus # x.com

Napoli, Allegri nuovo allenatore: le 100 in Champions e il patto con De LaurentiisL'arrivo di Max Allegri riporta, per un momento, al ricordo degli anni duri del Napoli, quelli delle pesanti sconfitte e delle feroci contestazioni. Al suo esordio nella squadra guidata ... ilmattino.it

Perché Max Allegri non ha ancora firmato con il NapoliIlNapoli ha scelto Max Allegri per la panchina: battuto al fotofinish Vincenzo Italiano. Perché il livornese non ha ancora firmato ... napolicalciolive.com