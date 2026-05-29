Allegri al Napoli | spuntano i primi dettagli sul suo staff tecnico

Massimiliano Allegri ha scelto di portare a Napoli uno staff tecnico composto da collaboratori di lunga data. Tra loro, ci sarà Marco Landucci, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore. La collaborazione tra Allegri e Landucci dura da più di 15 anni, iniziata durante l’esperienza nel Grosseto.

Massimiliano Allegri porta con sé a Napoli uno staff tecnico costruito su uomini di fiducia storica. Marco Landucci sarà il vice allenatore, consolidando una partnership durata oltre 15 anni dai tempi del Grosseto. Allegri e Landucci: il binomio che non si separa. L’arrivo di Allegri al Napoli con un accordo biennale da 5 milioni annui comporta una rivoluzione nello staff tecnico azzurro. Landucci, ex portiere di Serie A, rappresenta il braccio destro storico dell’allenatore toscano e arriva come naturale prosecuzione di questa collaborazione decennale. La scelta di mantenere il suo vice storico segnala come Allegri intenda preservare i meccanismi che lo hanno contraddistinto nelle precedenti esperienze, soprattutto al Milan e alla Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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