Il portiere Alex Meret, in scadenza nel 2027, potrebbe lasciare il Napoli durante la prossima sessione di mercato estiva. Il suo contratto ha attirato l'interesse di diversi club internazionali, alimentando le speculazioni sulla possibile cessione. Non sono stati ancora annunci ufficiali, ma si parla di un possibile sostituto per la prossima stagione. La società non ha ancora comunicato decisioni ufficiali riguardo al futuro del portiere.

Alex Meret ha diversi estimatori internazionali e il contratto in scadenza nel 2027 apre la strada a una cessione estiva del portiere friulano dal Napoli. Meret: gli estimatori europei accelerano i tempi. La situazione contrattuale di Meret diventa decisiva per le strategie di mercato del Napoli. Con il rinnovo non ancora firmato e la scadenza che si avvicina, il portiere classe 1997 attrae l’attenzione di diversi club europei. Giovanni Manna non esclude di monetizzare la partenza durante la sessione estiva, evitando il rischio di perderlo a parametro zero l’anno successivo. La cessione consentirebbe agli azzurri di reinvestire i proventi già nella vicinissima sessione estiva di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’azzurro sempre più verso l’addio: spunta già il sostituto

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Napoli, Meret verso laddio: scelto il sostituto

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