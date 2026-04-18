Koopmeiners Juve l’addio è sempre più vicino | questi due club sull’olandese Comolli ha già bloccato il sostituto Ecco chi è

Il centrocampista olandese sta per lasciare la squadra e si parla di un trasferimento vicino alla conclusione. Due club sono in corsa per assicurarsi le sue prestazioni, mentre un agente sta già lavorando per trovare un sostituto. In caso di partenza, uno dei club interessati potrebbe puntare su un mediano già presente nel campionato. La trattativa è in corso e le decisioni definitive non sono ancora state prese.

di Francesco Spagnolo Koopmeiners Juve, l’olandese è sempre più vicino a lasciare i bianconeri. In caso di addio Comolli potrebbe andare con forza su Kessie. Ultime. Il calciomercato non dorme mai e le ultime indiscrezioni portano dritto al futuro di uno dei perni del centrocampo bianconero. Il noto giornalista Gianni Balzarini, attraverso il suo canale YouTube, ha lanciato un aggiornamento significativo che scuote l’ambiente bianconero, delineando uno scenario in cui il binomio Koopmeiners Juve potrebbe interrompersi al termine della stagione. Secondo Balzarini, la posizione dell’olandese non è più blindata come un tempo. La società torinese starebbe valutando con attenzione le mosse per il centrocampo del futuro, mettendo in conto anche una cessione eccellente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, l’addio è sempre più vicino: questi due club sull’olandese. Comolli ha già bloccato il sostituto. Ecco chi è Notizie correlate Esonero Tudor, l’ex Juve è sempre più vicino all’addio al Tottenham. Ecco chi potrebbe sostituire il croatodi Redazione JuventusNews24Esonero Tudor, l’ex allenatore bianconero è sempre più vicino all’addio al Tottenham. Calciomercato Juve: svolta Koopmeiners! Parte in estate? C’è un club pronto ad acquistare l’olandese. Di chi si trattaCalciomercato Juve: svolta Koopmeiners! Parte in estate? C’è un club pronto ad acquistare l’olandese. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Koopmeiners, l’ennesima prova del nove. Adesso anche Spalletti ha un po’ mollato; Due anni di delusioni, addio Juve: è pronto a svuotare l’armadietto; Koopmeiners ancora nel mirino dei tifosi dell'Atalanta: il retroscena sul ritorno a Bergamo; Locatelli pronto al rinnovo con la Juve: tutte le cifre dell’affare e quella scelta di Spalletti... Koopmeiners Juve, l’addio è sempre più vicino: questi due club sull’olandese. Comolli ha già bloccato il sostituto. Ecco chi èKoopmeiners Juve, l’olandese è sempre più vicino a lasciare i bianconeri. In caso di addio Comolli potrebbe andare con forza su Kessie. Ultime Il calciomercato non dorme mai e le ultime indiscrezioni ... juventusnews24.com Pagina 3 | Koopmeiners via, Juve pronta al doppio colpo a centrocampo: Kessie e non soloInsomma: tutto da vedere. Da costruire. Da decidere. Come il futuro di Leon Goretzka, altro grande sogno estivo bianconero, sebbene il preferito in quella porzione di campo, almeno per Lucio, rimanga ... tuttosport.com Koopmeiners via, Juve pronta al doppio colpo a centrocampo: Kessie e non solo facebook #Koopmeiners via, #Juve pronta al doppio colpo a centrocampo: #Kessie e non solo x.com