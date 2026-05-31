Napoli il deputato Borrelli aggredito a Santa Lucia | Sputi e minacce con una spranga
Un deputato è stato aggredito a Santa Lucia mentre filmava un generatore elettrico in strada. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato colpito con sputi e minacce, e un altro soggetto ha impugnato una spranga. Due giorni dopo, sono arrivate delle scuse. La scena si è svolta in un’area pubblica, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’aggressione o sulle persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Sputi e minacce con una spranga, poi due giorni dopo le scuse: il deputato stava immortalando un generatore elettrico posto in strada nel Rione Santa Lucia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Napolitanostore denuncia Borrelli per diffamazione aggravata
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