Napoli il deputato Borrelli aggredito a Santa Lucia | Sputi e minacce con una spranga

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un deputato è stato aggredito a Santa Lucia mentre filmava un generatore elettrico in strada. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato colpito con sputi e minacce, e un altro soggetto ha impugnato una spranga. Due giorni dopo, sono arrivate delle scuse. La scena si è svolta in un’area pubblica, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’aggressione o sulle persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Sputi e minacce con una spranga, poi due giorni dopo le scuse: il deputato stava immortalando un generatore elettrico posto in strada nel Rione Santa Lucia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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