A Napoli l'unico fascio buono è quello di friarielli | alla Camera il deputato Sarracino del Pd contro la remigrazione

Alla Camera dei Deputati, un deputato del Partito Democratico ha espresso una forte critica riguardo a un evento delle destre previsto a Napoli, dedicato al tema della remigrazione. Durante l'intervento, ha commentato che l’unico “fascio buono” è quello dei friarielli, riferendosi in modo ironico alla cucina locale. La discussione si è concentrata sulle prese di posizione politiche in vista dell’appuntamento nel capoluogo campano.

Alla Camera il duro intervento del parlamentare Pd contro l'evento delle destre sulla remigrazione che si terrà a Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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