Nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2026, un turista americano di 21 anni è stato aggredito in via della Spada a Firenze. La vittima è stata trovata in stato confusionale con una ferita alla testa e si sospetta che sia stato colpito con una spranga durante un tentativo di rapina. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

FIRENZE – Aggressione a scopo di rapina nella notte fra il 19 e il 20 marzo 2026. E’ accduto in via della Spada a Firenze dove un turista americano di 21 anni è stato trovato in stato confusionale con una ferita alla testa. Il giovane ha raccontato di essere stato avvicinato da due sconosciuti che lo hanno rapinato, colpendolo con un oggetto metallico, forse una spranga. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato. Il 21enne è stato soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale di Santa Maria Nuova con codice di urgenza intermedia; le sue condizioni non destano preoccupazione. Secondo una prima ricostruzione, i due aggressori avrebbero intimato al turista di consegnare portafoglio e cellulare, quindi lo avrebbero colpito durante una colluttazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: turista americano aggredito con una spranga e rapinato in via della Spada

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