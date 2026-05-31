Napoli futuro De Bruyne in bilico | la posizione del club

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli è incerto. Il giocatore ha commentato in modo critico il suo primo anno con il club e la gestione di Antonio Conte. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte del club riguardo a un possibile proseguimento o cessione. La situazione rimane da monitorare, con eventuali decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime settimane.

Ieri, Kevin de Bruyne ha usato parole forti parlando del suo primo anno al Napoli e in particolare della gestione di Antonio Conte. Il calciatore belga ora è concentrato sui prossimi Mondiali, ma il Napoli ha in programma un incontro e ha ben chiara la sua posizione! Napoli, le ultime su de Bruyne: le parole. Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla situazione del trequartista belga e su quello che sarà il suo futuro. Secondo l’esperto di calciomercato, il Napoli ha voglia di godersi il vero De Bruyne ma vuole capire anche le intenzioni del belga. Di seguito le sue parole: “De Bruyne ha confermato che il rapporto con Conte non sia mai stato realmente idilliaco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Napoli Torino 6/3/2026 De Bruyne torna in campo

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