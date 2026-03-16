Napoli-De Bruyne svolta in vista | la posizione del club

Il Napoli ha deciso di rinnovare l'interesse per Kevin De Bruyne, ritenendolo ora una componente importante del progetto sportivo. Dopo aver valutato diverse opzioni, il club partenopeo ha modificato la propria posizione e ora punta a reinserire il centrocampista belga nel proprio organico. La decisione segna un cambiamento rispetto alle settimane precedenti, quando si erano ipotizzate possibilità di separazione.

Kevin De Bruyne torna centrale nei progetti del Napoli. Dopo settimane di valutazioni e ipotesi di separazione, il club partenopeo ha cambiato completamente prospettiva sul belga. Le ultime prestazioni del trequartista hanno convinto la società a riconsiderare il suo futuro in azzurro, almeno per la prossima stagione. Il quotidiano Il Mattino rivela un retroscena tutt’altro che banale: De Bruyne rappresenta ancora un asset importante per il progetto tecnico, nonostante i problemi fisici affrontati. Il rientro che cambia tutto. Tutto è partito dal rientro in campo di De Bruyne nella sfida vinta contro il Torino. Il belga ha aumentato progressivamente il minutaggio nella successiva partita contro il Lecce, mostrando segnali incoraggianti che hanno sorpreso positivamente la dirigenza azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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