Il Napoli sta considerando l'acquisto di Dodô, esterno destro della Fiorentina, in vista del mercato. La Roma sta monitorando la situazione, dato che il giocatore ha quattro stagioni di esperienza in Serie A e il contratto scadrà nel 2027 senza rinnovo previsto. La valutazione del trasferimento è in corso, mentre le due squadre tengono sotto osservazione le mosse dell’altro club.

Il Napoli studia il colpo Dodô , ma occhio alla Roma: l’esterno destro della Fiorentina ha quattro stagioni di Serie A alle spalle e il contratto scade nel 2027 senza rinnovi in vista. Giovanni Manna lavora per costruire una rosa competitiva intorno a Massimiliano Allegri. Gli acquisti saranno mirati, senza sprechi economici. Il Napoli vuole Dodô : il prezzo della Fiorentina. La Roma insegue lo stesso profilo, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Gian Piero Gasperini lo ha individuato per comporre una coppia tutta brasiliana con Wesley. Il Napoli invece punta ad affiancare Dodô a Di Lorenzo sulla fascia destra, creando un tandem solido e bilanciato dal punto di vista tattico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, è sfida con la Roma sul mercato: può arrivare dalla Serie A!

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