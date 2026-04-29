A Napoli si cerca un nuovo allenatore dopo le ultime decisioni sulla panchina. Raffaele Palladino, attualmente all’Atalanta, potrebbe lasciare la squadra dopo pochi mesi, avendo assunto il ruolo a novembre in sostituzione di Juric. Il nome del tecnico piace al club partenopeo, che valuta questa opzione come possibile sostituto di Conte. La società sta monitorando la situazione e valutando le prossime mosse.

Raffaele Palladino può lasciare l’Atalanta dopo pochi mesi: il tecnico arrivato a novembre per sostituire Juric è un profilo che piace a De Laurentiis per il Napoli. A riportarlo è Sportmediaset. Palladino: la permanenza a Bergamo è a rischio. La panchina bergamasca non è più salda per il 42enne. Arrivato con il compito di rilanciare la squadra in una fase cruciale della stagione, Palladino non ha consolidato la sua posizione. L’ex allenatore della Fiorentina vede già profilarsi scenari alternativi, con il suo futuro tutt’altro che certo. Le pressioni e le aspettative della piazza hanno complicato un’esperienza che doveva essere risolutiva. Napoli: De Laurentiis segue Palladino con attenzione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, è caccia al possibile sostituto di Conte: può arrivare dalla Serie A!

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