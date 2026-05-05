Napoli-Sarri l’indiscrezione di Fabrizio Romano spiazza i tifosi azzurri

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Maurizio Sarri sarebbe disposto a tornare in panchina nel Napoli. La decisione definitiva però dipende dal risultato di un colloquio tra il presidente del club e un altro allenatore. La notizia ha colto di sorpresa i tifosi azzurri, che attendono aggiornamenti sui prossimi sviluppi. Restano da chiarire i dettagli sulla possibile trattativa e le condizioni per il ritorno di Sarri.

Maurizio Sarri disponibile al ritorno a Napoli, ma tutto dipende dall’esito del colloquio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. La situazione sulla panchina azzurra rimane in sospeso. Sarri dice sì al Napoli: le condizioni del ritorno. L’ex allenatore biancoceleste ha manifestato apertura totale verso un possibile ritorno in Campania. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul loro canale YouTube, Sarri tornerebbe volentieri a Napoli, ma la concretizzazione dipende interamente da quanto accadrà nel prossimo incontro tra Conte e De Laurentiis. Ad oggi non esiste alcun contatto formale tra il club e l’ex tecnico della Lazio.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Sarri, l’indiscrezione di Fabrizio Romano spiazza i tifosi azzurri Notizie correlate Napoli-Lazio, il messaggio di Sarri per Hamsik: la frase che ha fatto emozionare i tifosi azzurriAl termine di Napoli-Lazio le parole di Maurizio Sarri hanno riportato indietro nel tempo i tifosi azzurri. C’è futuro per Hojlund al Napoli? L’annuncio di Fabrizio RomanoRasmus Hojlund è stato uno dei pochi davvero soddisfacenti del calciomercato in entrata del Napoli di questa stagione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, rivoluzione low cost con Sarri: l'indiscrezione; Calciomercato Napoli, crolla la quota per un ritorno di Sarri in azzurro; Calciomercato Napoli, Sarri su un possibile ritorno in azzurro: Fantacalcio; Ritorno a Napoli a fine stagione? Sarri a DAZN risponde: È fantacalcio. Napoli, Sarri apre al ritorno: quale futuro per Conte?A Napoli tre anni stellari, ma senza un trofeo a coronamento di una rivoluzione calcistica che ha portato gli azzurri ad un record di punti (91), ancora imbattuto nonostante gli ultimi due Scudetti. fantacalcio.it Napoli, rivoluzione low cost con Sarri: l'indiscrezioneQuale futuro per la panchina del Napoli? Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, Maurizio Sarri potrebbe fare ritorno sulla panchina degli azzurri. Il tecnico della Lazio avev ... fantacalcio.it Come vedreste il ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli - facebook.com facebook #Sarri, apertura totale al Napoli! Romano: “Tutto dipende dall’incontro ADL-Conte” x.com