Il Napoli sta valutando il riscatto di Rasmus Hojlund, attaccante che si è messo in evidenza fin dal suo arrivo. Nei prossimi mesi si deciderà se esercitare l’opzione per confermarlo in rosa. Fabrizio Romano ha confermato che questa questione sarà al centro delle discussioni del club durante la finestra di mercato. La decisione dipenderà dall’andamento delle trattative e dalle valutazioni tecniche.

Uno dei temi caldi in casa Napoli sarà da qui ai prossimi mesi il riscatto di Rasmus Hojlund. L’attaccante ha fatto capire sin fa subito che avrebbe potuto giocare un ruolo cruciale all’interno della squadra azzurra, e ora ci si chiede quale sarà il suo futuro. Riscatto Hojlund, parla Fabrizio Romano. Attraverso il suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato proprio dell’attaccante azzurro e di come si potrebbe sviluppare il suo futuro in casa Napoli. “Confermo quello che ha detto Manna. Il Napoli farà scattare l’obbligo di riscatto per Hojlund a 44 milioni di euro. Il Manchester United conta già su quei soldi e considera Hojlund un giocatore già venduto a settembre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli riscatterà Hojlund? L’annuncio di Fabrizio Romano

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