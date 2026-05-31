Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bagnoli dopo aver percorso contromano e tentato una fuga pericolosa. Durante l’intervento, i militari hanno anche denunciato un 17enne per aver tentato di scappare.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 19enne e denunciato un 17enne per fuga pericolosa.È successo a Bagnoli. I militari pattugliavano le vie del quartiere quando hanno notato i due giovani a bordo dello scooter, entrambi senza casco, compiere una manovra azzardata. Alla vista dei carabinieri il giovane alla guida ha invertito la marcia e si è dato alla fuga.Dopo un breve inseguimento lo scooter è stato bloccato in via Coroglio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, contromano e fuga pericolosa: arrestato 19enne a Bagnoli

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Inseguimento a 200 km/h tra Napoli e provincia: arrestati due giovani con droga e targa straniera

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