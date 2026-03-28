Inseguimento a Catania | arrestato un 50enne dopo fuga contromano

Durante un controllo a Catania, la polizia ha inseguito un uomo di 50 anni che ha tentato di scappare contromano. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a procedere con l’arresto. L’uomo è stato portato in commissariato per le verifiche di rito. La fuga e l’arresto sono stati documentati dagli agenti sul posto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo e sospetti durante il pattugliamento. La polizia ha arrestato un uomo di 50 anni, originario di Catania, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre insieme a un complice 41enne per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Il controllo è avvenuto in viale San Teodoro, dove l’auto su cui viaggiavano i due ha subito attirato l’attenzione degli agenti. Entrambi, infatti, risultavano già noti alle forze dell’ordine per reati gravi e sottoposti a misure restrittive che imponevano loro di trovarsi nelle rispettive abitazioni. La fuga e l’inseguimento. Alla vista della pattuglia, il 50enne alla guida ha dato il via a una fuga pericolosa, percorrendo alcune strade contromano nel tentativo di sottrarsi al controllo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Inseguimento a Catania: arrestato un 50enne dopo fuga contromano Articoli correlati Catania, folle fuga contromano su un'auto rubata termina con uno schianto: ferita una donna, 39enne arrestatoEseguito a Catania un arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Caivano, fuga contromano con 59 dosi di cocaina: arrestato dopo 20 kmInseguimento sulla Circonvallazione esterna: 28enne di Caivano percorre 20 km contromano con 59 dosi di cocaina prima dell’arresto. Catania, inseguimento a San Cristoforo: arrestati due giovani dopo fuga spericolata Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inseguimento a Catania arrestato un... Temi più discussi: Folle inseguimento da Ostia a San Paolo: rubano un'auto e scappano per 25 km, poi lo schianto; Furto d’auto a Giarre, due arresti dopo un inseguimento in via Callipoli; Vede la polizia e scappa con l'auto, dopo l'inseguimento investe un agente: arrestato; Fuga sulla statale 284 finisce contro un cancello: carabinieri arrestano 19enne. Follia a Catania, non si ferma all'alt e quasi investe un agente: 28enne arrestatoCatania, 28enne arrestato dopo una fuga pericolosa: aveva ignorato l'alt della polizia e rischiato di investire un agente. virgilio.it Inseguimento sulla Statale 417 in Sicilia, arrestato 36enne con 7,5 kg di drogaCATANIA (ITALPRESS) - Colpo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia (Ct) che hanno arrestato in flagranza un 36enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di ... notizie.tiscali.it @radiogold_news Si è conclusa con il trasferimento in carcere la vicenda dei due uomini protagonisti dell'inseguimento tra Pavese e Alessandrino dello scorso dicembre. Intercettati a Casteggio da una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Voghera, i due eran - facebook.com facebook