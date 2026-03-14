La regular season della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, si è appena conclusa. Alessia Orro e Myriam Sylla hanno concluso le rispettive fasi di campionato e ora si preparano per i playoff che si terranno in Turchia. Le due giocatrici italiane sono pronte per affrontare le prossime sfide europee.

Si è conclusa la regular season della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti ha battuto il Turk Hava Yollari di Davide Mazzanti per 3-2 (23-25; 25-14; 25-17; 20-25; 15-11) e ha chiuso al comando con 25 vittorie (73 punti), davanti al Fenerbahce Istanbul di coach Marcello Abbondanza (22 affermazioni, 67 punti) che ha vinto sul campo del Nilufer Belediyespor Eker per 3-0 (25-16; 25-21; 31-29). La terza piazza è stata conquistata dello Zeren Spor Ankara con 21 successi (58 punti) sotto la guida della palleggiatrice Ofelia Malinov, la squadra della capitale ha chiuso la stagione regolare battendo l’Ilbank per 3-0 (25-21; 25-22; 25-20) di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Orro e Myriam Sylla, riposo in chiusura di regular season. Ora i playoff in Turchia, con missioni europee

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