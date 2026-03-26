Alessia Orro e Myriam non sono riuscite a superare le fasi ufficiali nella Coppa di Turchia di volley femminile. La competizione si è conclusa senza passi avanti per le due atlete italiane, che ora si concentrano sulle prossime opportunità di successo all’estero. La loro partecipazione si inserisce in un calendario ricco di impegni futuri, dove si attendono nuove occasioni di vittoria.

La Coppa di Turchia di volley femminile non ha regalato soddisfazioni ad Alessia Orro e Myriam Sylla, le giocatrici italiane di riferimento impegnate in terra anatolica: entrambe le azzurre, che rivedremo protagoniste durante l’estate con l’Italia (sono previsti gli Europei che metteranno in palio anche un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028), sono state eliminate in semifinale con le rispettive squadre. Il Fenerbahce Istanbul, in cui milita la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, ha perso contro l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 (25-22; 25-17; 22-25; 33-31), mentre il Galatasaray Istanbul, sodalizio che si avvale delle prestazioni della schiacciatrice, è stato battuto dal VakifBank Istanbul per 3-0 (25-19; 25-20; 25-16). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Orro e Myriam Sylla, nessuna gioia in Coppa di Turchia. Ora le ultime chance per vincere all’estero

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