Un’esplosione in un deposito di esplosivi in un villaggio dello Shan ha causato almeno 55 morti e decine di feriti. L’incidente si è verificato oggi, coinvolgendo materiali destinati alle attività minerarie. Le autorità stanno intervenendo sul luogo, dove sono stati rinvenuti numerosi corpi senza vita e feriti trasportati in ospedale. La dinamica dell’esplosione è ancora in fase di accertamento. Nessuna persona è stata ancora identificata ufficialmente.

L’esplosione avvenuta oggi in un deposito di esplosivi destinato alle attività minerarie molto diffuse in Myanmar, ha causato decine di morti e feriti, senza restituire ancora un quadro completo della situazione Gravissimo il bilancio della potente esplosione che ha colpito oggi il villaggio di Kaung Tat,nel comune di Namkham, nello Stato Shan, nel nord-est del Myanmar. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati dalla BBC e rilanciati da Reuters,le vittime sono almeno 55,mentre decine di persone sono rimaste ferite. L’esplosione si è verificatanella località di Kaung Tat, situata a pochi chilometri dal confine con la Cina, in un’area strategica e particolarmente instabile del Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Myanmar, devastante esplosione in un villaggio dello Shan: almeno 55 morti e decine di feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Esplosione in Myanmar causa almeno 46 morti e 74 feriti, strage nel villaggio Kaungtup al confine con la CinaUn’esplosione ha colpito un villaggio al confine con la Cina in Myanmar, causando almeno 46 morti e 74 feriti.

Esplosione al passaggio di un autobus, almeno 14 morti e decine di feritiUn’esplosione si è verificata in una strada molto frequentata durante il passaggio di un autobus, causando almeno 14 decessi e numerosi feriti.

Myanmar, esplosione in un villaggio controllato dai ribelli: decine di mortiAncora non chiare le cause dello scoppio nel villaggio di Kaung Tat, vicino al confine con la Cina: la zona è controllata dalle milizie Ta'ang, che si scontrano con i militari ... corriere.it

Esplosione in Myanmar causa almeno 46 morti e 74 feriti, strage nel villaggio Kaungtup al confine con la CinaDevastante deflagrazione in Myanmar provoca almeno 46 morti e 74 feriti: distrutto un deposito di materiale per l'estrazione mineraria ... virgilio.it