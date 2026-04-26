Un’esplosione si è verificata in una strada molto frequentata durante il passaggio di un autobus, causando almeno 14 decessi e numerosi feriti. L’evento ha provocato un forte boato e ha generato confusione tra i presenti. La scena si è rapidamente trasformata in un luogo di emergenza, con soccorritori che hanno intervenuto sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’esplosione.

Un boato improvviso, poi il caos. Un’esplosione violentissima ha colpito una strada trafficata, trasformando in pochi istanti una normale giornata in una tragedia. Il bilancio è drammatico e continua a far discutere, mentre emergono dettagli sempre più precisi su quanto accaduto e sulle possibili responsabilità dietro l’attacco. Attentato nel Cauca: 14 morti e decine di feriti. L’attacco è avvenuto nel sud-ovest della Colombia, nella regione del Cauca, un’area da anni segnata da tensioni e presenza di gruppi armati. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, un attentato dinamitardo ha provocato almeno 14 morti e 38 feriti, tra cui anche 5 minori.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Esplosione al passaggio di un autobus, almeno 14 morti e decine di feriti

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