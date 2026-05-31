Un’esplosione ha colpito un villaggio al confine con la Cina in Myanmar, causando almeno 46 morti e 74 feriti. La deflagrazione ha distrutto un deposito, provocando un incendio che si è esteso nell’area circostante. La scena mostrava edifici danneggiati e veicoli incendiati, mentre soccorritori intervenivano per estrarre i feriti e spegnere le fiamme. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione.

Una violentissima esplosione si è verificata in Myanmar intorno a mezzogiorno di domenica 31 maggio. Un intero edificio, all’interno del quale si ritiene fossero stoccati ingenti quantitativi di esplosivi per l’estrazione mineraria, è saltato in aria nel villaggio di Kaungtup, mietendo vittime e distruggendo le abitazioni circostanti. Il bilancio provvisorio parla di almeno 46 morti e 74 feriti accertati. Esplosione in Myanmar causa almeno 46 morti Almeno 100 le case distrutte o danneggiate Il numero dei morti in continuo aumento Esplosione in Myanmar causa almeno 46 morti La tragedia si è consumata nel nord-est della nazione, all’interno del comune di Namhkam, in un’area posizionata a circa tre chilometri di distanza a sud del confine cinese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Esplosione in Myanmar causa almeno 46 morti e 74 feriti, strage nel villaggio Kaungtup al confine con la Cina

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