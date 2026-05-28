Il GP di Germania di MXGP si corre a Teutschenthal, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di motocross. La gara vedrà sfidarsi Coenen e Herlings, con una possibile opportunità per Adamo di conquistare punti importanti. La competizione si svolge sette giorni dopo l’ultimo round in Francia, sulla stessa pista. La giornata sarà decisiva per la classifica generale e per le strategie dei piloti in gara.

Ci apprestiamo a vivere un fine settimana di un certo rilievo sulla pista di Teutschenthal, circuito che ospiterà il GP della Germania, settimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Motocross, classe MXGP, a sette giorni di distanza dal precedente impegno in terra transalpina. Sarà l’ennesimo capitolo di una sfida a due che, con le giuste combinazioni, potrebbe anche trasformarsi di una lotta a tre. Ricordiamo infatti che a tenere le redini della situazione figura esserci Lucas Coenen (KTM), leader con 286, a sole due lunghezze di distanza dalla Honda di Jeffrey Herlings, secondo con 284. Leggermente più staccato Romain Febvre (Kawasaki), terzo con 231 in gruppetto condiviso con Tim Gajser (Yamaha), quarto con 223), Tom Vialle (Honda), quinto con 219, e Maxime Renaux (Yamaha), sesto con 218. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, a Teutschenthal la nuova sfida tra Coenen ed Herlings. Chance per Adamo?

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