Lucas Coenen ha vinto la seconda manche del GP di Germania, settimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026, con un dominio totale sulla gara. Nella stessa gara, un altro pilota è salito sul podio, confermando la presenza di atleti di rilievo. La gara si è disputata a Teutschenthal, dove Coenen ha concluso con un margine evidente sugli inseguitori. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole del campionato mondiale di motocross.

Dominio assoluto di Lucas Coenen (KTM) nella seconda manche del GP di Germania, settimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Nella classe regina del motocross, il belga ha centrato la terza doppietta stagionale. Dopo essersi imposto in gara-1, Coenen ha concesso il bis con una prestazione autoritaria, offrendo una dimostrazione del proprio talento sul difficile e insidioso tracciato di Teutschenthal. Fango e profondi canali hanno caratterizzato una manche particolarmente impegnativa, nella quale Coenen è stato abilissimo a conquistare la leadership dopo l’holeshot di un eccellente Andrea Adamo. Con un ritmo nettamente superiore rispetto alla... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen domina gara-2 a Teutschenthal. Andrea Adamo sale sul podio!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUCAS COENEN DOMINA, TRIUMPH SORPRENDE! Recap MXGP Round 2, Andalusia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: MXGP, Lucas Coenen dominatore in Andalucia. Andrea Adamo sfiora il podio in gara-2

MXGP, Lucas Coenen vince la Qualifying Race del GP del Trentino. Sul podio Andrea AdamoSul circuito di Pietramurata si è disputata la Qualifying Race del GP del Trentino 2026, quinto appuntamento del campionato mondiale MXGP.

Temi più discussi: Lucas Coenen domina gara-1 della MXGP in Francia e resta leader del Mondiale. Adamo in top5!; MXGP Sardegna: Lucas Coenen domina a Riola Sardo, Längenfelder vince in MX2 - VIDEO | Dueruote; MXGP Francia: Herlings batte Coenen, Farres domina in MX2 [VIDEO]; MXGP, Jeffrey Herlings batte Lucas Coenen in gara-2 e conquista il GP di Francia. Adamo, Forato e Bonacorsi in top-10.

Lucas Coenen domina gara-1 della MXGP in Francia e resta leader del Mondiale. Adamo in top5! - x.com

MXGP, Lucas Coenen fa festa in gara-1 a Teutschenthal. Ritiro per HerlingsA Teutschenthal fa festa Lucas Coenen. Il giovane belga non perde mai la prima posizione, controlla per tutti i 30' e conquista la gara-1 del Gran Premio ... oasport.it

LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in testa, segue HerlingsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 Tutto pronto per il via di gara-2 di MXGP. 17.00 Inizia la fase di preparazione di gara-2. 16.55 ... oasport.it