MX2 | Sacha Coenen si impone nella Qualifying Race del GP del Trentino Quarto Valerio Lata

Si è appena conclusa la Qualifying Race del GP del Trentino 2026, quinto round del campionato mondiale MX2. Durante la gara, Sacha Coenen ha ottenuto la vittoria, mentre Valerio Lata si è classificato quarto. La competizione ha visto la partecipazione di vari piloti, con le posizioni finali che influenzeranno la griglia di partenza della manche principale.

Si è da poco conclusa la Qualifying Race del Gran Premio del Trentino 2026, quinto appuntamento del Mondiale MX2 2026. Sul difficile circuito di Pietramurata, Sacha Coenen ha iniziato nel migliore dei modi il suo weekend italiano, conquistando il successo nella gara corta e guardando con fiducia alla giornata impegnativa di domani. Il belga, in sella alla sua KTM, domina la Qualifying Race e conquista i 10 punti previsti avvicinandosi al leader del campionato Simon Langenfelder. Dopo aver preso subito la testa della corsa, Coenen ha pian piano iniziato a costruirsi un sufficiente gap da Guillem Farres, secondo all’arrivo al termine dei 12 giri (+03.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2: Sacha Coenen si impone nella Qualifying Race del GP del Trentino. Quarto Valerio Lata Notizie correlate MX2, Sacha Coenen fa sua la Qualifying Race e si porta a -24 da Simon LaengenfelderSacha Coenen si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale di MX2 2026. MX2: Sacha Coenen trionfa in gara-1 al GP di Sardegna, Lata in top 10Comincia nel segno d Sacha Coenen il GP della Sardegna, quarto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Motocross, classe MX2. Altri aggiornamenti Temi più discussi: MX2, Sacha Coenen fa sua la Qualifying Race e si porta a -24 da Simon Laengenfelder; Sacha e Lucas Coenen dominano le prime manche MX2 e MXGP a Riola Sardo; MX2: poker di qualifiche per Sacha Coenen; Herlings scatenato in MXGP, Sacha Coenen 4 su 4: dove vedere le gare del GP Sardegna. MX2, Sacha Coenen fa sua la Qualifying Race e si porta a -24 da Simon LaengenfelderSacha Coenen si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale di MX2 2026. Sul tracciato di Riola Sardo ... oasport.it MX2: Sacha Coenen trionfa in gara-1 al GP di Sardegna, Lata in top 10Comincia nel segno d Sacha Coenen il GP della Sardegna, quarto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Motocross, classe MX2. Grande prestazione per ... oasport.it Il Campione del Mondo si impone anche sulla pista italiana. Prima volta sul podio di Riola per lui, per Sacha Coenen e Liam Everts che chiudono alle spalle del tedesco - facebook.com facebook MX2, Sacha Coenen fa sua la Qualifying Race e si porta a -24 da Simon Laengenfelder - x.com