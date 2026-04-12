MX2 | Sacha Coenen trionfa in gara-1 al GP di Sardegna Lata in top 10

Nel quarto appuntamento del Campionato Mondiale MX2, disputato in Sardegna, Sacha Coenen ha vinto la gara-1. L'atleta ha ottenuto la prima posizione, mentre il suo rivale principale si è posizionato tra i primi dieci. La competizione si è svolta su un circuito locale e ha visto la partecipazione di diversi piloti internazionali. La seconda manche è prevista per il giorno successivo.

Comincia nel segno d Sacha Coenen il GP della Sardegna, quarto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Motocross, classe MX2. Grande prestazione per il centauro belga che, per l’occasione, ha regolato il compagno di scuderia Simon Laengenfelder, attuale leader del Campionato. Nello specifico il pilota stanziato tra le fila della KTM ha fermato il cronometro a 35:26.597, rifilando 0:12.967 al diretto rivale, secondo davanti all’Husqvarna di Liam Everts, terzo a 0:28.886. Hanno concluso invece in top cinque il lettone J anis Martin Reisulis (Yamaha), quarto a 0:35.822, ed il ceco Julius Mikula (KTM), quinto a 0:37.946. Da menzionare inoltre la sesta e la settima piazza delle Triumph di Camden Mc Lellan (0:38.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2: Sacha Coenen trionfa in gara-1 al GP di Sardegna, Lata in top 10 MX2: Farres si prende gara-1 al GP dell’Andalucia, top 10 per Valerio LataComincia con una doppietta targata Triumph il GP dell’Andalucia, secondo atto valido per il Mondiale 2026 di motocross, classe MX2. MX2: Längenfelder si prende gara-1 al GP della Svizzera, top5 per Valerio LataComincia nel segno di Simon Längenfelder il GP della Svizzera, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di MX2 in scena questo weekend sul...