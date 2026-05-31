Mathis Valin ha vinto Gara-2 del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale MX2 2026 a Teutschenthal. Nonostante abbia ottenuto 47 punti, si è aggiudicato la seconda manche, con Sacha Coenen ancora in vetta alla classifica generale. La gara si è svolta su un circuito fangoso e impegnativo, con Valin che ha concluso in testa dopo una lunga battaglia con gli avversari.

Mathis Valin si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale di MX2 2026 e ha fatto suo il round teutonico essendosi aggiudicato la seconda manche, nonostante i 47 punti complessivi a braccetto con Sacha Coenen. Sul tracciato di Teutschenthal il pilota francese della Kawasaki ha preceduto il belga Sacha Coenen (KTM) per un secondo esatto mentre al terzo posto ha concluso il padrone di casa Simon Laengenfelder (KTM) a 2.5. Quarta posizione per lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 4.1, quinta per il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 25.7 mentre in sesta troviamo il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 27. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Mathis Valin vince Gara-2 e fa suo il round di Teutschenthal. Coenen sempre in vetta alla generale

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