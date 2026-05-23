Mathis Valin si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale MX2 2026. Sul tracciato di Lacapelle Marival il padrone di casa ha dominato la scena, scappando sin dalle prime fasi e non lasciando scampo agli avversari che lo hanno rivisto solamente al traguardo. Dopo il sabato transalpino la classifica generale vede al comando Simon Laengenfelder con 249 punti contro i 245 di Sacha Coenen ed i 211 dell’accoppiata Guillem Farres e Liam Everts. Mathis Valin (Kawasaki), come detto, ha vinto la Qualifying Race con un margine di vantaggio di 4.5 secondi sul belga Liam Everts (Husqvarna) mentre chiude in terza posizione il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Mathis Valin domina la Sprint Qualifying del GP di Francia. Laengenfelder sempre in vetta alla generale

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