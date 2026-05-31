A Mussomeli, durante la cerimonia di insediamento del nuovo sindaco, sono stati portati in piazza 34 trattori. La manifestazione ha attirato molti cittadini e partecipanti, creando un’atmosfera di festa. Non sono state fornite informazioni su eventuali interventi ufficiali o discorsi, né sui dettagli della gestione futura del settore agricolo. La presenza dei trattori ha rappresentato un gesto simbolico durante l’evento.

? Domande chiave Chi sono i nuovi volti che guideranno il consiglio comunale?. Come influirà il gesto dei trattori sulla gestione del settore agricolo?. Perché il sindaco ha scelto di salire simbolicamente sui mezzi agricoli?. Quali strategie adotterà l'amministrazione per sostenere le categorie produttive locali?.? In Breve Alessandro Calogero Noto ha promosso la sfilata dei mezzi con le categorie produttive.. Il sindaco Nigrelli e l'assessore Catania hanno salito simbolicamente i trattori in piazza.. L'evento in Piazza Caltanissetta si è concluso con il taglio di una torta comunitaria.. L'iniziativa mira a sostenere agricoltori e allevatori come pilastri economici di Mussomeli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mussomeli, festa per il nuovo sindaco: 34 trattori in piazza

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