Mussomeli Nigrelli in piazza | il programma per il futuro del borgo

A Mussomeli, il sindaco Nigrelli ha annunciato un nuovo programma che riguarda il futuro del borgo. L’obiettivo è illustrare le iniziative pianificate per migliorare la gestione del territorio e dei servizi locali. La presentazione si svolgerà in piazza, dove i cittadini potranno ascoltare e discutere delle proposte. L’evento rappresenta un momento di confronto diretto tra amministrazione e residenti, senza indicare specifici dettagli o motivazioni.

? Cosa scoprirai Cosa presenterà Nigrelli per trasformare la gestione attuale del borgo?. Come potrà il confronto in piazza influenzare le decisioni comunali?. Chi potrà partecipare attivamente alla definizione del nuovo progetto politico?. Quali pilastri guideranno la strategia della lista Mussomeli in Comune?.? In Breve Incontro in Piazza Roma domenica 10 maggio alle ore 19:30.. Programma basato su ascolto, responsabilità civile e continuità amministrativa.. Obiettivo coinvolgere residenti per una gestione partecipata del territorio.. L'evento segna l'inizio ufficiale della campagna elettorale locale.. La lista Mussomeli in Comune con il candidato sindaco Gianluca Nigrelli organizza un incontro pubblico in Piazza Roma domenica 10 maggio alle ore 19:30 per dare il via alla campagna elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussomeli, Nigrelli in piazza: il programma per il futuro del borgo Notizie correlate Mussomeli: Catania sceglie Nigrelli, 11 anni di stabilitàLa scena politica di Mussomeli si prepara al cambiamento: il sindaco uscente Giuseppe Catania ha ufficialmente indicato l’avvocato Gianluca Nigrelli... Mussomeli: l’alleanza di Nigrelli e De Luca punta alla continuitàIl di Mussomeli si sta delineando con una nuova configurazione strategica, dopo che il movimento Sud Chiama Nord ha confermato ufficialmente il... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Al via campagna elettorale lista Mussomeli in Comune Gianluca Nigrelli Sindaco: appuntamento in Piazza Roma domenica 10 maggio; Amministrative 2026, le liste al Comune di Mussomeli: tutti i candidati al Consiglio comunale; Mussomeli, presentate due liste per le Amministrative del 24 e 25 maggio 2026; Mussomeli in Comune con Nigrelli e Insieme si può con Noto.; Mussomeli, è corsa a due nel centrodestra. Nigrelli e Noto Castagnino pronti alla sfida. Amministrative 2026, le liste al Comune di Mussomeli: tutti i candidati al Consiglio comunaleA Mussomeli nel paese guidato dall'ex onorevole Giuseppe Catania è sfida a due. L'attuale presidente del Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Nigrelli sta sfidando il medico radiologo ... lasicilia.it https://www.ilfattonisseno.it/2026/05/al-via-campagna-elettorale-lista-mussomeli-in-comune-gianluca-nigrelli-sindaco-appuntamento-in-piazza-roma-domenica-10-maggio/ - facebook.com facebook