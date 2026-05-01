Il primo maggio in Friuli Venezia Giulia ha visto le manifestazioni organizzate da Cgil, Cisl e Uil, con cortei che hanno coinvolto diverse città della regione. I sindacati hanno manifestato portando trattori in piazza e portando avanti richieste di nuovi diritti per i lavoratori. La mobilitazione ha anche incluso momenti dedicati alla memoria delle battaglie passate, mentre si chiedono iniziative per promuovere la pace e la stabilità economica locale.

? Cosa sapere Cgil, Cisl e Uil mobilitano le piazze in Friuli Venezia Giulia questo primo maggio.. I sindacati chiedono nuovi diritti e pace globale per la stabilità economica regionale.. Il Primo Maggio 2026 in Friuli Venezia Giulia vede la mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil attraverso una rete di cortei che copre l’intera regione per rivendicare tutele sul lavoro e promuovere la diplomazia internazionale. La giornata odierna si concentra sul tema della contrattazione e dei nuovi diritti necessari a fronte dei mutamenti del mercato occupazionale. Le segreterie sindacali hanno coordinato interventi capillari che spaziano dalle zone minerarie alle piazze costiere, unendo le istanze dei lavoratori alla necessità di una pace globale per garantire la stabilità economica dei territori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FVG, i sindacati in piazza: tra trattori e memoria per i nuovi diritti

Notizie correlate

Leggi anche: Più diritti al settore dei rider. I sindacati scendono in piazza

"Solo 2 euro a consegna", i sindacati scendono in piazza a sostegno dei rider: "Salari adeguati e più diritti""Nella città di Ravenna sono circa 80 i lavoratori, soprattutto di nazionalità pakistana o afghana, pagati poco più di 2 euro a consegna per 12 ore...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sindacati Fvg e Slovenia, sospensione Schengen inutile e dannosa; Primo Maggio in FVG con cortei ed eventi. A Udine prima edizione del Concertone rock; Primo Maggio in Friuli Venezia Giulia, cortei in tutta la regione: a Udine debutta il concertone; Sindacati Fvg e Slovenia, sospensione Schengen inutile e dannosa.

Primo maggio, sindacati in piazza a Marghera per il lavoro dignitosoVia alla manifestazione, col segretario generale Cgil Landini critico sul nuovo decreto in materia del governo: I salari sono bassi, il provvedimento non li aumenta ... rainews.it

Lavoro è dignità, sindacati in piazza nella festa del Primo Maggio fotogalleryE' iniziato ai giardini pubblici di via Caduti sul Lavoro il Primo Maggio dei sindacati a Piacenza, con il momento di raccoglimento e omaggio al monumento ... piacenzasera.it

Primo maggio, Meloni: “Bonus a chi non sottopaga”. Sindacati insieme per il lavoro dignitoso x.com

CISL... - CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - facebook.com facebook