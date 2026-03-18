Venerdì d’autore per Comunali a a Palazzo Paternò un viaggio tra storia arte e musica nel segno di Vanvitelli

Da puntomagazine.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì si svolge al Palazzo Paternò l’evento “I Fondatori di Caserta”, dedicato alla storia, all’arte e alla musica. Si tratta di una celebrazione che ripercorre la nascita della città, con approfondimenti e performance ispirati alla figura di Vanvitelli e ai sovrani che hanno contribuito alla sua costruzione. L’evento coinvolge cittadini e appassionati, offrendo un’immersione nel patrimonio storico e culturale locale.

“I Fondatori di Caserta”: al Palazzo Paternò tra storia, arte e musica per celebrare la nascita della città voluta da Vanvitelli e Carlo di Borbone. CASERTA – Venerdì 20 marzo, a partire dalle ore 17.00, il Palazzo Paternò di Montecupo (in via San Carlo n.142 a Caserta) ospiterà  “I Fondatori di Caserta”, uno degli appuntamenti più prestigiosi di  “Comunalia, un inverno d’autore”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Caserta e realizzata da Fabbrica Audiovisiva Napoletana. UN RACCONTO CULTURALE. L’evento si snoderà lungo un articolato percorso culturale dedicato a coloro che immaginarono e resero possibile una vera e propria “ Brasilia del Settecento”, una città moderna e visionaria nata attorno alla Reggia e al progetto di Luigi Vanvitelli, sotto l’impulso del sovrano Carlo di Borbone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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