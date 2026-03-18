Venerdì d’autore per Comunali a a Palazzo Paternò un viaggio tra storia arte e musica nel segno di Vanvitelli

Venerdì si svolge al Palazzo Paternò l’evento “I Fondatori di Caserta”, dedicato alla storia, all’arte e alla musica. Si tratta di una celebrazione che ripercorre la nascita della città, con approfondimenti e performance ispirati alla figura di Vanvitelli e ai sovrani che hanno contribuito alla sua costruzione. L’evento coinvolge cittadini e appassionati, offrendo un’immersione nel patrimonio storico e culturale locale.

“I Fondatori di Caserta”: al Palazzo Paternò tra storia, arte e musica per celebrare la nascita della città voluta da Vanvitelli e Carlo di Borbone. CASERTA – Venerdì 20 marzo, a partire dalle ore 17.00, il Palazzo Paternò di Montecupo (in via San Carlo n.142 a Caserta) ospiterà “I Fondatori di Caserta”, uno degli appuntamenti più prestigiosi di “Comunalia, un inverno d’autore”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Caserta e realizzata da Fabbrica Audiovisiva Napoletana. UN RACCONTO CULTURALE. L’evento si snoderà lungo un articolato percorso culturale dedicato a coloro che immaginarono e resero possibile una vera e propria “ Brasilia del Settecento”, una città moderna e visionaria nata attorno alla Reggia e al progetto di Luigi Vanvitelli, sotto l’impulso del sovrano Carlo di Borbone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Venerdì d’autore per Comunali a a Palazzo Paternò, un viaggio tra storia, arte e musica nel segno di Vanvitelli Articoli correlati 543 anni di storia: Carige apre Palazzo Doria per arte e musicaMartedì 10 marzo 2026, Palazzo Doria Carcassi in via David Chiossone si apre al pubblico per celebrare i 543 anni di storia della Fondazione Carige. Leggi anche: Patty Pravo torna con “Opera”: un viaggio tra musica e arte Approfondimenti e contenuti su Palazzo Paternò Temi più discussi: Prevenzione: a Palazzo Paternò incontro dei Rotary Club di Caserta e Napoli; Napoli Visionaria, la mostra di Riccardo Minervino a Palazzo Venezia; Caserta, tumore al colon-retto: Rotary in campo per la prevenzione. Venerdì d’autore per Comunalia a Palazzo PaternòVenerdì 20 marzo, a partire dalle ore 17.00, il Palazzo Paternò di Montecupo (in via San Carlo n.142 a Caserta) ospiterà I Fondatori di Caserta, uno degli ... napolivillage.com A Palazzo Paternò il ritratto inedito di Vanvitelli guida il viaggio nei Fondatori di CasertaScopri tutti i dettagli riguardo A Palazzo Paternò il ritratto inedito di Vanvitelli guida il viaggio nei Fondatori di Caserta . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Al tramonto palazzo Biscari offre uno spettacolo unico,celebre residenza catanese dei principi Paternò Castello, costituisce una delle più grandiose espressioni del barocco siciliano. Ubicato nel cuore del centro storico di Catania. Foto di Salvo Olimpo photo # - facebook.com facebook