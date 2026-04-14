Nel cuore del linguaggio della Gen Z | nel chiostro la mostra di manifesti degli studenti Con parole tue
Dal 15 al 30 aprile, il chiostro della Biblioteca Gambalunga ospita una mostra di manifesti realizzati dagli studenti. L'esposizione si concentra sul modo in cui i giovani della Generazione Z interpretano e rappresentano il loro linguaggio attraverso la creatività visiva. L'iniziativa si inserisce nelle attività dedicate alla promozione dell'espressione artistica tra i giovani, offrendo uno spazio espositivo nel centro storico.
Dal 15 al 30 aprile il chiostro della Biblioteca Gambalunga ospita una mostra dedicata all'esplorazione creativa nel cuore del linguaggio della generazione Z. “Con Parole Tue. Viaggio visivo nel linguaggio teen” è un’occasione per esplorare il linguaggio giovanile come fenomeno culturale e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Il viaggio nel cuore dell'Europa degli studenti del Lanza-Perugini: "Foggia non è solo criminalità"Un’esperienza intensa, formativa e dal forte valore simbolico quella vissuta dagli studenti del Liceo Lanza-Perugini di Foggia, protagonisti di una...
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