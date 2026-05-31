musica gastronomia e risate successo per estate nei parchi

Fino al 23 luglio, la manifestazione “E…state nei parchi” propone serate di musica, gastronomia e divertimento, organizzata da Pro Loco con il supporto di associazioni e cittadini, e patrocinata dal Comune. Sono previsti numerosi eventi con spettacoli musicali, stand di cibo e momenti di aggregazione. La rassegna si svolge in diversi parchi della città, coinvolgendo il pubblico con intrattenimento e iniziative all’aperto.

Sarà ancora un programma ricco di serate e appuntamenti con musica, cibo e allegria quello che riserverà fino al 23 luglio la manifestazione organizzata da Pro Loco, con la collaborazione di associazioni locali e gruppi di cittadini e ha il patrocinio del Comune, "E.state nei parchi". Sabato il tour farà tappa al centro civico di Dogaro, dove alle 20 sarà celebrata la messa e alle 21 seguirà la festa con lo stand gastronomico e il bar. Lunedì 8 giugno la manifestazione si sposta a Rivara, al parco di via Gelseta dove a partire dalle 21 ancora stand gastronomico, bar, serata danzante con l’orchestra Maruska ed estrazione della lotteria. Giovedì 11 giugno ci si sposta al parco di via Puviani: alle 21 stand gastronomico, bar, serata danzante con l’orchestra Roberto Morselli ed estrazione della lotteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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