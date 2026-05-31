Musica dal vivo motore per l' economia italiana | spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
Nel 2025, le spese per i concerti di musica dal vivo in Italia hanno superato il miliardo di euro. La cifra indica un incremento significativo rispetto agli anni precedenti, sottolineando il ruolo importante di questo settore nell’economia nazionale. La musica dal vivo continua a rappresentare un settore rilevante per il settore culturale e commerciale del paese.
La musica dal vivo si conferma motore per l'economia italiana. Nel 2025 per i concerto sono stati spesi oltre 1 miliardo di euro. I dati Assoconcerti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
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