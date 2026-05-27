Gioco d' azzardo | nel 2025 in provincia di Lecco spesi oltre 670 milioni di euro

Nel 2025, in provincia di Lecco sono stati spesi circa 672 milioni di euro nel gioco d'azzardo, secondo il Libro Nero sull’Azzardo. Il rapporto, realizzato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon con Federconsumatori Modena, fornisce dati a livello nazionale.

Nel 2025 in provincia di Lecco sono stati spesi quasi 672 milioni di euro nel gioco d'azzardo. I dati a livello nazionale sono contenuti nel Libro Nero sull’Azzardo, il rapporto annuale realizzato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon, in collaborazione con Federconsumatori Modena. È la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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