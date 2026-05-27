Gioco d' azzardo | nel 2025 in provincia di Lecco spesi oltre 670 milioni di euro

Da leccotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025, in provincia di Lecco sono stati spesi circa 672 milioni di euro nel gioco d'azzardo, secondo il Libro Nero sull’Azzardo. Il rapporto, realizzato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon con Federconsumatori Modena, fornisce dati a livello nazionale.

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Nel 2025 in provincia di Lecco sono stati spesi quasi 672 milioni di euro nel gioco d'azzardo. I dati a livello nazionale sono contenuti nel Libro Nero sull’Azzardo, il rapporto annuale realizzato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon, in collaborazione con Federconsumatori Modena. È la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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